Dodici cittadini extracomunitari, di presunta nazionalità iraniana e irachena, sono stati rintracciati oggi pomeriggio nei pressi di un isolotto davanti alla località di Capo Spartivento, a Chia. I migranti, privi di documenti, sono stati individuati dai Carabinieri della Stazione di Pula con il supporto della Capitaneria di Porto, intervenuta per le operazioni di recupero.

Le forze dell’ordine hanno chiarito che l'intervento si colloca ancora nella fase delle indagini preliminari.

L’imbarcazione utilizzata per lo sbarco non è stata rinvenuta al momento dell’intervento. I dodici migranti, che si trovano in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti al porto canale di Cagliari e successivamente accompagnati, tramite una ditta convenzionata, presso il Centro di Accoglienza di Monastir.

La gestione della situazione è ora in carico alla Stazione dei Carabinieri di Cagliari Stampace, che ha già informato le Autorità competenti.