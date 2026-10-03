Due distinti interventi contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia hanno portato a due arresti nel Cagliaritano. Nella serata di ieri, 2 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, supportati dai colleghi della Stazione di Stampace, sono intervenuti a seguito della disperata richiesta di aiuto lanciata da una donna verso la centrale operativa.

Giunti tempestivamente presso l'abitazione segnalata, i militari hanno sorpreso all'interno il marito della donna, un 47enne disoccupato già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si trovava nell’abitazione in palese e aperta violazione delle prescrizioni giudiziarie a cui era sottoposto: sul suo conto pendevano infatti sia la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare sia il contestuale divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dalla moglie, provvedimenti entrambi disposti dall'autorità giudiziaria proprio a causa di pregressi episodi di maltrattamenti contro i familiari.

Una dinamica altrettanto grave si è verificata quasi in contemporanea nella provincia cagliaritana, dove a finire nei guai è stato un uomo di 66 anni. In questa seconda vicenda, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono accorsi a seguito di una violenta lite degenerata in una vera e propria aggressione fisica: al loro arrivo sul posto, i militari hanno trovato la moglie con evidenti lesioni e ferite visibili provocate dalle percosse appena subite. Entrambi gli aggressori sono stati immediatamente immobilizzati e condotti in caserma per le procedure di rito.