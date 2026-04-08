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“Cuori in festa”. Un messaggio semplice, ma carico di significato, per ricordare quanto un gesto possa fare la differenza.
Domenica 12 aprile, dalle ore 8 alle 12, a Bonnanaro si terrà una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue, promossa dall’Avis di Torralba.
Un appuntamento che unisce solidarietà e partecipazione, invitando i cittadini a contribuire in modo concreto a una necessità costante: garantire scorte di sangue sufficienti per ospedali e pazienti.
Donare sangue significa offrire un aiuto reale a chi affronta interventi, terapie o emergenze. È un gesto semplice, che richiede poco tempo ma può salvare vite.
Per chi volesse prenotare la propria donazione, consultare il calendario o ricevere tutte le informazioni utili, è possibile visitare il sito dell’Avis Provinciale di Sassari: www.avisprovincialesassari.it.
L’iniziativa rappresenta anche un momento di sensibilizzazione, per ricordare l’importanza della donazione e il valore della comunità quando sceglie di prendersi cura degli altri.