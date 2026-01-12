L'Italia vedrà una giornata di tempo stabile e soleggiato nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, con temperature in aumento rispetto al freddo degli ultimi giorni. Tuttavia, questa situazione non sarà destinata a durare a lungo. Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, già da domani, martedì 13, ci sarà un significativo aumento delle nuvole accompagnate da piogge sparse.

"L'inizio della nuova settimana - afferma - vedrà l'alta pressione affermarsi con decisione, stabilizzando il tempo su gran parte del territorio nazionale. Ci aspetta quindi un lunedì caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato".

Già tra martedì 13 e mercoledì 14, però, i venti dai quadranti meridionali veicoleranno masse d'aria più miti, ma soprattutto più umide, portando una nuvolosità diffusa in particolare sui settori tirrenici e su parte del Settentrione. Gli effetti di questo peggioramento, con la possibilità di qualche piovasco, si sentiranno inizialmente sul Nord-Ovest. Tra le aree più colpite la Liguria e, occasionalmente, le coste più settentrionali della Toscana. Questa tendenza all'instabilità culminerà entro la giornata di giovedì 15, quando qualche precipitazione raggiungerà anche le coste del Lazio. Nel complesso, inoltre, si registra diffuso aumento delle temperature.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte con addensamenti più consistenti sul settore settentrionale.

Venti: deboli dai quadranti occidentali in rotazione da quelli meridionali in serata.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per martedì 13 gennaio 2026

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per mercoledì 14 gennaio 2026

Cielo poco nuvoloso con aumento della copertura alta dalla tarda serata. Possibili nebbie o foschie mattutine nelle vallate del settore meridionale.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: calma o localmente deboli dai quadranti orientali.

Mari: poco mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso. Per giovedì si prevede cielo nuvoloso e non si escludono isolati piovaschi. Le temperature rimarranno stazionarie nella giornata di giovedì in entrambi i valori, mentre nel giorno dopo le minime tenderanno ad aumentare e le massime a diminuire. I venti saranno calmi o localmente deboli dai quadranti orientali. I mari saranno poco mossi sul settore occidentale mossi altrove.