Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend di Pasqua in provincia di Oristano, con un bilancio di 11 denunce e diverse sanzioni amministrative. L’attività, coordinata dal Comando provinciale, ha interessato il capoluogo e numerosi centri del territorio, con servizi mirati alla sicurezza stradale, al controllo degli esercizi pubblici e alla prevenzione dello spaccio di droga, soprattutto tra i più giovani.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 426 persone, di cui 76 con precedenti, e controllati 245 veicoli, oltre a quattro attività commerciali. Numerose le violazioni al Codice della strada accertate.

Sul fronte della guida in stato di ebbrezza, sei persone sono state denunciate dopo essere risultate positive all’alcol test, con ritiro immediato della patente, mentre altre due sono state segnalate al Prefetto. Tre denunce anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Tra gli altri interventi, una persona è stata denunciata perché sorpresa alla guida senza aver mai conseguito la patente e per aver violato gli obblighi legati a un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo. Un uomo, invece, è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari, venendo però rintracciato e nuovamente sottoposto alla misura cautelare.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma nel rafforzare la sicurezza e tutelare gli utenti della strada, con ulteriori controlli che saranno programmati anche nelle prossime settimane.