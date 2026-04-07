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Resta chiusa al traffico la semicarreggiata di via Vesalio a Cagliari, in direzione viale Roberto Pisano, nel tratto compreso tra via Flavio Gioia e via Cesare Pintus. Il divieto di circolazione sarà in vigore fino a nuove disposizioni, senza una data di riapertura al momento definita.
A stabilirlo è l’ordinanza n. 947/2026 firmata dalla dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Cagliari, che conferma quanto già previsto dal precedente provvedimento n. 929/2026. La chiusura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di ripristino del collettore Q1, richiesti da Abbanoa Spa.
L’amministrazione comunale invita "le cittadine e i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a valutare la possibilità di utilizzare percorsi alternativi".
Intanto, per mercoledì 8 aprile 2026, i tecnici di Abbanoa hanno programmato un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice in località Piscanalis, nel territorio di Donori, dalle 8 alle 17. Durante le operazioni si registrerà una riduzione dell’approvvigionamento idrico nei serbatoi dei Comuni serviti dall’Acquedotto Campidano, tra cui Assemini, Capoterra, Decimomannu, Sestu, Uta e Villasor.
L’erogazione sarà inizialmente garantita dalle riserve presenti nei serbatoi, ma con il loro progressivo esaurimento potranno verificarsi cali di pressione e possibili interruzioni temporanee, soprattutto nelle zone più elevate. Il servizio tornerà regolare al termine dei lavori.