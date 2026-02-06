Un tragico incidente sul lavoro si è consumato nel pomeriggio nelle campagne di Lanusei, dove un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un furgoncino ribaltatosi durante le operazioni in un terreno agricolo. La vittima è Salvatore Tegas, che stava lavorando in località Maurusauru quando, per cause ancora in fase di accertamento, un camioncino si sarebbe improvvisamente rovesciato, travolgendolo e schiacciandolo sotto il suo peso.

I colleghi presenti hanno subito lanciato l’allarme e prestato i primi soccorsi, nel tentativo disperato di salvarlo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: è arrivato già privo di vita, senza che i medici potessero fare nulla per rianimarlo.

Sull’accaduto stanno ora indagando gli agenti del Commissariato di Polizia di Lanusei, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità.