Incidente stradale intorno alle 13 a Maristella, nella zona di Porto Conte, ad Alghero. Per cause ancora da accertare, un'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata, terminando la propria corsa su un fianco.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. I soccorritori hanno estratto il conducente dalle lamiere utilizzando il gruppo da taglio, composto da cesoie e divaricatore, per poi affidarlo al personale del 118.

Il conducente è stato sottoposto a un primo controllo e successivamente trasferito al Pronto Soccorso di Sassari per ulteriori accertamenti a bordo dell'elisoccorso, intervenuto sul luogo dell'incidente.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l'area interessata dall'incidente. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e il personale del 118.