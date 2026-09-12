A Quartu il verde pubblico viene considerato sempre più come un elemento essenziale della città, anche in relazione alla crisi climatica e alla necessità di tutelare salute, sicurezza e resilienza urbana. In vista della scadenza, a novembre, dell’attuale appalto per la manutenzione del verde, sono state programmate nuove attività in parchi, giardini e viali alberati, in attesa degli esiti del prossimo bando.

Con la riapertura delle scuole è previsto il completamento delle potature di tutte le alberature presenti nei cortili e nei giardini delle strutture della Pubblica istruzione, anche alla luce delle temperature elevate che hanno interessato la Sardegna. Nei parchi cittadini, soprattutto nelle aree dedicate ai bambini, sono state invece completate le pavimentazioni antitrauma delle attrezzature per il gioco, recentemente riqualificate.

È inoltre partito il monitoraggio in quota di alcune alberature attraverso i droni, utilizzati per verificare lo stato fitosanitario delle chiome e gli apparati radicali delle piante per le quali sono state segnalate criticità.

Sul litorale Poetto è prevista la bioattivazione delle nuove alberature, mentre per quelle già presenti sarà effettuata un’ulteriore verifica sulla stabilità. Gli interventi comprendono anche la rigenerazione delle superfici prative in difficoltà, la concimazione dei prati e la messa a dimora di 8mila nuove unità tra fioriture stagionali ed essenze arbustive.

“L’infrastruttura Verde della nostra città sarà sempre più efficiente e coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che l’Amministrazione Milia persegue già dalla scorsa legislatura - spiega l’Assessora all’Ambiente Romina Mura -. In queste settimane con il Servizio Ambiente, che sta facendo un lavoro eccellente, stiamo completando il nuovo progetto di manutenzione di parchi, giardini e aiuole. Partendo da ciò che ha funzionato nell’appalto che sta per concludersi, introdurremo una serie di correttivi e nuovi interventi che permetteranno di rendere il servizio sempre più funzionale e moderno. L’obiettivo è far diventare il Verde pubblico di Quartu uno dei punti di forza della città”.