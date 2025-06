Due nuovi assistenti virtuali interattivi, Sole e Mira, sono stati installati presso l'Aou di Sassari per fornire informazioni di base ai pazienti. In posizioni strategiche come l'ingresso del Santissima Annunziata e del Palazzo Clemente, questi assistenti digitali sono progettati per semplificare l'esperienza dei visitatori dell'ospedale.

L'obiettivo principale di Sole e Mira è fornire risposte immediate alle domande più comuni, aiutando i pazienti a risparmiare tempo e a orientarsi meglio all'interno delle strutture ospedaliere. Grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale, gli assistenti possono guidare gli utenti verso i servizi, i reparti e le informazioni di loro interesse.

Questo progetto di sanità digitale, sviluppato con il supporto della struttura Affari generali, legali, comunicazione e urp, mira a migliorare l'accessibilità per i pazienti, ponendo sempre al centro l'attenzione sul cittadino. Gli assistenti virtuali vengono costantemente monitorati, aggiornati e arricchiti per offrire risposte sempre più precise alle esigenze degli utenti.

Nonostante l'introduzione di Sole e Mira, il personale ospedaliero rimane fondamentale. Gli assistenti virtuali sono pensati come un supporto strategico per alleggerire il carico di lavoro degli operatori, garantendo una gestione più efficiente delle necessità dei visitatori durante i momenti di maggiore afflusso.