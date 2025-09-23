C’è tempo fino al 6 ottobre per aderire all’avviso pubblico promosso dal Comune di Alghero e rivolto agli anziani interessati a partecipare al progetto “Nonne e Nonni Vigili”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un supporto prezioso durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole primarie e in occasione di eventi e manifestazioni che coinvolgano i bambini.

Il servizio, che si svolge esclusivamente come volontariato civico, non prevede in alcun modo l’instaurarsi di rapporti di lavoro con l’amministrazione comunale.

Per poter presentare la domanda sono richiesti alcuni requisiti: la residenza ad Alghero, un’età compresa tra i 55 e i 75 anni – con possibilità di proroga oltre questa soglia – e l’idoneità psico-fisica certificata dal proprio medico di base.

Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.alghero.ss.it) e inoltrare la domanda entro i termini stabiliti. L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo degli anziani nella comunità, favorendo sicurezza, collaborazione e spirito solidale nelle scuole cittadine.