Sassari e il Sassarese attualmente non si trovano in una situazione di grave pericolo, come molte altre zone dell'Isola, secondo i bollettini emessi dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna. Tuttavia, il Comune è estremamente vigile e pronto ad affrontare qualsiasi emergenza che potrebbe sorgere. Il sindaco Giuseppe Mascia ha istituito il Coc (Centro operativo comunale) e ha emesso un'ordinanza con disposizioni e raccomandazioni precauzionali.



Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 20 gennaio, (salvo ulteriori proroghe o cessazione anticipata dello stato di allerta), i parchi e giardini comunali recintati rimarranno chiusi al pubblico a causa dell’allerta vento. L'accesso alle aree verdi pubbliche non recintate è vietato e si invita la cittadinanza a evitare le zone alberate dove potrebbero cadere rami.



I cimiteri comunali rimarranno chiusi fino a quando l'allerta per il forte vento non sarà terminata, ma saranno comunque accettate salme e operazioni di inumazione e tumulazione strettamente necessarie, sotto supervisione tecnica.



L'ordinanza firmata dal sindaco include anche raccomandazioni speciali per prevenire potenziali situazioni di pericolo. Ai proprietari di immobili, ai titolari di concessioni edilizie, ai datori di lavoro, ai direttori dei lavori e ai coordinatori per la sicurezza dei cantieri edili presenti sul territorio comunale viene richiesto di valutare la sospensione delle lavorazioni in quota e l'utilizzo di mezzi di sollevamento in base all'intensità effettiva delle raffiche di vento sul posto; è essenziale garantire la stabilità di ponteggi, recinzioni di cantiere, teloni e altri materiali stoccati che potrebbero essere dispersi o ribaltati dal vento. È importante controllare l'efficacia dei sistemi di ancoraggio e posizionare i mezzi di sollevamento in modo sicuro.



Tutti gli uffici comunali sono pronti a intervenire, ognuno nel proprio ambito di competenza, in conformità al piano di Protezione Civile, se necessario. Al momento, la situazione non desta particolare preoccupazione, se confrontata con altre zone dell'Isola. La Polizia locale e la Protezione Civile hanno intensificato il monitoraggio.



Il Comune sottolinea l'importanza di consultare regolarmente il sito www.comune.sassari.it e i canali social ufficiali per eventuali aggiornamenti. Si consiglia di fare riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali di informazione. I numeri di pronto intervento della Polizia locale sono 079274100, 079279161, 079279150 e 800615125.