Paura, intorno alle 12:00 di oggi, mercoledì 4 febbraio, all'Istituto Nautico di Porto Torres, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo una segnalazione urgente da parte del preside sulla presenza di studenti e docenti che lamentavano bruciore agli occhi e tosse.

A causa di questo motivo, l'istituto è stato evacuato per precauzione, mentre i VVF hanno condotto controlli strumentali essenziali e ventilato gli ambienti coinvolti. Una persona è stata trasportata in ospedale dal personale del servizio sanitario di emergenza 118 per accertamenti medici.



Presenti sul posto anche i Carabinieri per svolgere i dovuti compiti istituzionali. Le cause dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine.