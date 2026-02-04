Intervento nella notte degli uomini della Guardia costiera di La Maddalena che hanno soccorso un marittimo imbarcato su una nave mercantile in transito nelle acque delle Bocche di Bonifacio.

Alle 19.15 della serata di ieri la sala operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto la richiesta di assistenza dalla motonave "Tony Stark", con a bordo un marittimo di nazionalità filippina, di 41 anni, che necessitava di cure urgenti. Dopo aver consultato il Centro Internazionale Radio Medico, che ha ne disposto l'immediato ricovero ospedaliero, la Guardia costiera ha attivato le procedure di evacuazione medica, inviando sul posto la motovedetta di soccorso Cp 306.

La nave è stata intercettata a circa dieci miglia dalla costa, intorno alle 20.10, e il personale ha effettuato il trasbordo del marittimo che è stato portato a La Maddalena e affidato alle cure prima del personale sanitario del 118 e poi dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena per gli accertamenti e le cure necessarie.