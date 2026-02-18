Nella notte tra il 21 e il 22 marzo, l'Aeroporto di Alghero sarà teatro di ALGUERUNWAY 2026, una gara podistica non competitiva che unisce sport e solidarietà con distanze di 5 e 10 km.



ALGUERUNWAY 26 non è solo una corsa, ma un progetto che mira a trasformare lo sport in uno strumento di partecipazione e condivisione. Organizzato da Alguerunners ASD, in collaborazione con SOGEAAL S.p.A. e il patrocinio delle istituzioni locali, l'evento rappresenta un'opportunità unica per la comunità.



La peculiarità di ALGUERUNWAY 2026 risiede nella sua finalità solidale: i proventi della manifestazione saranno devoluti al reparto di Pediatria dell'Ospedale “Civile” di Alghero, supportando progetti a beneficio dei giovani pazienti e delle loro famiglie.



Il legame tra sport e comunità è alla base di ALGUERUNWAY, che promuove una cultura della responsabilità sociale e coinvolge attivamente le scuole primarie locali su tematiche ambientali e di sostenibilità.



Partecipare a ALGUERUNWAY 2026 significa unirsi in un gesto di solidarietà e vicinanza, contribuendo a un impatto positivo nella società. L'evento è aperto a persone di età superiore ai 18 anni, con possibilità di iscrizione fino al 7 marzo tramite il link: https://www.endu.net/it/events/alguerunway/.