La Struttura di Medicina convenzionata di ARES Sardegna, su richiesta dell'ASL di Nuoro, ha emesso un avviso urgente per la selezione di un Assistente primario a tempo determinato per l'area territoriale 1.7 del Distretto di Nuoro.

I medici interessati sono invitati a inviare la propria domanda compilata utilizzando il modulo allegato e corredata da marca da bollo, insieme a una copia del documento d'identità valido, entro le ore 12.00 del 20/02/2026 tramite PEC all'indirizzo: incarichimedicinagenerale@pec.aressardegna.it.

Nel caso in cui non vi siano candidature entro la data di scadenza indicata, l'avviso rimarrà aperto fino all'assegnazione dell'incarico al primo candidato idoneo, e in ogni caso non oltre sei mesi.