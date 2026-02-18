Durante il pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno rintracciato e arrestato un impiegato di 32 anni del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, in ottemperanza a un mandato di custodia emesso dal Tribunale di Cagliari.



L'uomo deve scontare una pena definitiva di due anni di reclusione per reati commessi in relazione a presunti maltrattamenti familiari avvenuti nel comune tra il 2016 e il 2019. Una volta individuato l'uomo presso la sua residenza, i militari lo hanno messo al sicuro e portato in caserma per le procedure necessarie relative alla misura restrittiva.



Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per scontare la sua pena.

