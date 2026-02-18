Oggi, mercoledì 18 febbraio, il meteo sarà favorevole su gran parte dell'Italia con condizioni miti e venti che diminuiranno di intensità. Tuttavia, da domani una nuova perturbazione fredda, potenziata dai venti meridionali, causerà pioggia in Toscana, Liguria e del Nord-Est.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media presso iLMeteo.it. grazie al contrasto termico, la neve farà la sua comparsa a quote collinari nel Nord-Ovest e sopra i 1300 metri sull'Appennino. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media presso iLMeteo.it.



Ma già a partire da venerdì 20 febbraio, l'alta pressione delle Azzorre riprenderà gradualmente il controllo, portando condizioni di bel tempo al Nord e nelle regioni tirreniche settentrionali.

Alcune precipitazioni potrebbero verificarsi solo sul versante adriatico e nel Sud. "Da domenica in poi - sottolinea Tedici - le temperature massime toccheranno i 13-14°C a Milano, 17°C a Roma e addirittura 20-22°C all'estremo Sud dove splenderà il sole".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite più frequenti sul sud della regione.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali, tendenti a disporsi da sud.

Mari: molto mossi, con moto ondoso in scaduta.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 19 febbraio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, più probabili nella seconda parte del giorno.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in diminuzione.

Venti: forti da Ovest sul nord della regione, con rinforzi fino a burrasca in Gallura dalla serata; moderati occidentali altrove.

Mari: da molto mossi ad agitati sui settori settentrionali e occidentali, mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì 20 cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite più frequenti nel corso della giornata; deboli precipitazioni residue, in esaurimento. Le temperature minime subiranno un leggero calo, le massime torneranno ad aumentare. I venti soffieranno forti da Nord-Ovest, con locali rinforzi. I mari saranno molto agitati sulle coste occidentali, con possibili mareggiate. Sabato 21 cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, temperature massime in lieve aumento; venti moderati o forti da Nord-Ovest, mari molto mossi o localmente agitati sui settori occidentali, con moto ondoso in progressivo calo.