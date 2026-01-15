Alghero compie un passo significativo sul fronte dell’inclusione sociale con l’istituzione del “Garante delle Persone con Disabilità”. L’organismo, pensato come strumento di garanzia e tutela, nasce con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone con disabilità, favorirne la piena partecipazione alla vita della comunità e contrastare ogni forma di discriminazione. Il Garante opererà in piena autonomia e indipendenza di giudizio, diventando un punto di riferimento sia per i cittadini sia per l’Amministrazione comunale.

Il regolamento istitutivo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta di ieri, al termine di un percorso avviato all’inizio del mandato con un ordine del giorno proposto dal consigliere Raffaele Salvatore. Un lavoro portato avanti dalle commissioni I e V, presiedute rispettivamente da Giusy Piccone e Christian Mulas, che hanno svolto sei sedute di approfondimento, due delle quali dedicate al confronto diretto con le associazioni che si occupano di disabilità.

“La figura del Garante svolge un ruolo prezioso di supporto all'Amministrazione comunale per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale – commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto - oltre che rappresentare una figura importante di raccordo tra Comune, Associazioni e persone con disabilità”. Il primo cittadino sottolinea come questo risultato si inserisca in un quadro più ampio di attenzione alle fasce più fragili, ricordando anche il percorso avviato per l’attuazione del PEBA, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Garante sarà nominato dal Consiglio comunale attraverso una selezione basata su un avviso pubblico. “Un lavoro congiunto che ha portato al compimento di questo atteso risultato – commenta l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – e che conferma la attenzione e la sensibilità nei confronti di questo tema”.

Tra i compiti previsti: l’esame delle segnalazioni su discriminazioni o disfunzioni, la promozione della cultura dell’accessibilità, la verifica dei servizi comunali e la collaborazione con enti e istituzioni a livello regionale e nazionale.