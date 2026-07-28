Di fronte alle temperature elevate che stanno caratterizzando l'estate, il Comune di Quartu Sant'Elena corre ai ripari con un'ordinanza firmata dal sindaco Graziano Milia per tutelare la salute e il benessere degli animali d'affezione durante le ondate di calore.

Il provvedimento introduce una serie di obblighi per i proprietari di cani, gatti e altri animali domestici, con particolare attenzione alle ore più calde della giornata. Sarà infatti vietato detenere, anche solo temporaneamente, gli animali su balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne comuni, recinti o altri spazi confinati privi di un'adeguata copertura coibentata o muraria, soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 18.30.

L'ordinanza impone inoltre di evitare che gli animali siano esposti direttamente ai raggi del sole, garantendo un'ombreggiatura permanente anche mediante teli oscuranti idonei. Dovranno essere assicurati una corretta ventilazione del luogo di custodia, la costante disponibilità di acqua fresca e potabile e la possibilità per gli animali di accedere autonomamente ad ambienti interni o a ricoveri adeguatamente rinfrescati.

Il sindaco Graziano Milia ha spiegato le ragioni del provvedimento: "Il benessere degli animali è un valore fondamentale che riflette il livello di civiltà e di empatia di una società. Ogni essere senziente, merita un'esistenza dignitosa, in condizioni che rispettino i suoi bisogni fisici e psicologici, e le nostre scelte quotidiane hanno un impatto diretto sulla qualità della loro vita. Sono estremamente convinto che un mondo più rispettoso degli animali sia un mondo più giusto, responsabile e attento al futuro, anche, ma non solo, in un'ottica di equilibrio dell'ecosistema".

Le disposizioni sono entrate in vigore immediatamente e resteranno valide fino al 15 settembre 2026, salvo eventuali proroghe o modifiche legate all'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Il rispetto dell'ordinanza sarà vigilato dal Corpo di Polizia Municipale di Quartu Sant'Elena, dalle forze dell'ordine presenti sul territorio, dal Servizio Veterinario della ASL Cagliari 8 e dalle Guardie Particolari Giurate Zoofile riconosciute dalle associazioni di protezione animale.