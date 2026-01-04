In un mondo in continua evoluzione, lo spirito che alimenta gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri rimane sempre legato ai principi etici del sacrificio e della fedeltà al servizio della popolazione.

In una bellissima cornice, resa ancora più accogliente dagli odori, dai sapori e dalle luci natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno intensificato i servizi di prossimità per garantire non solo la sicurezza, ma anche una costante vicinanza ai cittadini e ai numerosi turisti presenti, in questi giorni di festa, nella piccola barceloneta.

Le affollate vie del centro storico, lo splendido lungomare, le maestose mura così come le aree più periferiche di Alghero sono state percorse da carabinieri appiedati, segno di un servizio di prossimità che mira a rafforzare il legame tra l'Arma e la comunità, offrendo rassicurazione, rispetto, protezione e supporto ogni giorno.

Ieri pomeriggio, tra lo stupore di tanti cittadini, non solo bambini, i carabinieri a cavallo della Stazione di Foresta Burgos, affiancati dai militari della locale Stazione carabinieri e del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno offerto una tipologia di servizio efficace in aree specifiche, combinando tradizione e modernità. L’obiettivo principale rimane quello di garantire ai cittadini di vivere in maniera serena e tranquilla lo spazio comune. Palidoro e Primula - i due cavalli in foto - hanno piantonato la città, fermandosi dinanzi alle richieste di molti cittadini incuriositi dalla loro bellezza e dalla loro presenza e concedendo foto in cambio di carezze e affetto.

Queste iniziative, affiancate ai comuni servizi espletati quotidianamente dai militari dell’Arma, rappresentano un’espressione tangibile di professionalità, operatività nonché un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio.