Il maltempo torna a bussare alle porte dell'Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la decisa svolta attesa nei prossimi giorni a causa dell'arrivo di correnti via via più fredde e instabili in discesa dal Nord Europa.

Una prima perturbazione è attesa già nella giornata di domenica 4 gennaio, con piogge battenti sulle regioni centrali e nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1400-1500 metri, localmente anche a quote inferiori sull'Appennino umbro-marchigiano.

Con il passare delle ore il peggioramento tenderà a estendersi anche alla Campania, interessando soprattutto i settori centrali e settentrionali della regione. Situazione decisamente migliore al Nord, dove prevarranno condizioni più stabili e soleggiate, seppur in un contesto freddo e localmente nebbioso. Gli ultimi aggiornamenti confermano l'arrivo, all'inizio della prossima settimana, di correnti artiche molto fredde in discesa dal Nord Europa, che favoriranno la formazione di un ciclone mediterraneo.

Si aprirà così una fase di freddo e maltempo: già da lunedì 5 gennaio piogge e temporali interesseranno in particolare le regioni del Centro-Sud, ma la fase più intensa è attesa tra l'Epifania e mercoledì 7 gennaio. Il marcato calo delle temperature potrebbe favorire nevicate fino in pianura o a bassissima quota, soprattutto su Lombardia centro-orientale, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

Neve fino in collina possibile anche su Toscana e Umbria; fiocchi a quote più elevate (sopra gli 800-1000 metri) sul resto del Centro Sud. Nei giorni successivi il persistente afflusso di aria fredda di origine artica continuerà ad alimentare una circolazione depressionaria sull'Italia, mantenendo condizioni instabili su molte regioni, con nuove piogge e nevicate a bassissima quota.

Previsioni in Sardegna per domenica 4 gennaio 2026 (Fonte: Arpas)

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, pricipalmente sui settentrionali e centrali. Attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature: minime in calo a nord e in leggero aumento a sud, massime in lieve diminuzione. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: generalmente mossi.

Previsioni in Sardegna per lunedì 5 gennaio 2026

Cielo molto nuvoloso con residue e isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sul settore settentrionale nelle prime ore del mattino. Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli dalla serata.

Temperature: in calo, principalmente nei valori minimi. Venti: deboli variabili con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali in serata sul settore occidentale. Mari: localmente molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove.