Carla Puligheddu, Garante della Regione Sardegna per l’infanzia e l’adolescenza, ha scritto una lettera alla Presidente della Regione Alessandra Todde, chiedendo un intervento immediato per l’attivazione del registro regionale di patologia per il Diabete Tipo 1 (T1D) in età evolutiva.

Secondo Puligheddu, l'Isola detiene il primato mondiale per incidenza di Diabete Tipo 1 tra i minori, ma a oggi i diabetologi opererebbero attraverso un "vuoto informativo", facendo riferimento soprattutto alle rilevazioni ISTAT, e non a dati epidemiologici strutturati e aggiornati.

Nella lettera, la Garante sottolinea l’urgenza di sbloccare l’iter legislativo delle due proposte di legge depositate in Consiglio regionale (PL 126 e PL 138), che prevedono tra l’altro, l’istituzione del Centro Regionale di Riferimento per la Diabetologia Pediatrica, l’attivazione immediata del Registro di Patologia, la ridefinizione della Rete Diabetologica Pediatrica regionale, e la formazione strutturata del personale scolastico e degli operatori sportivi.

"Si tratta di un percorso maturo, volto a garantire un’autentica inclusione scolastica e sportiva per i minori affetti da T1D, sollevando le famiglie dal peso di una gestione isolata di una patologia cronica e irreversibile”, scrive la Garante.

Puligheddu definisce l’approvazione di questa legge "un atto di civiltà", evidenziando come sia fondamentale non lasciare la Sardegna "inert​e nella tutela del diritto alla salute dei suoi cittadini più giovani".