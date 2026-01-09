PHOTO
Carla Puligheddu, Garante della Regione Sardegna per l’infanzia e l’adolescenza, ha scritto una lettera alla Presidente della Regione Alessandra Todde, chiedendo un intervento immediato per l’attivazione del registro regionale di patologia per il Diabete Tipo 1 (T1D) in età evolutiva.
Secondo Puligheddu, l'Isola detiene il primato mondiale per incidenza di Diabete Tipo 1 tra i minori, ma a oggi i diabetologi opererebbero attraverso un "vuoto informativo", facendo riferimento soprattutto alle rilevazioni ISTAT, e non a dati epidemiologici strutturati e aggiornati.
Nella lettera, la Garante sottolinea l’urgenza di sbloccare l’iter legislativo delle due proposte di legge depositate in Consiglio regionale (PL 126 e PL 138), che prevedono tra l’altro, l’istituzione del Centro Regionale di Riferimento per la Diabetologia Pediatrica, l’attivazione immediata del Registro di Patologia, la ridefinizione della Rete Diabetologica Pediatrica regionale, e la formazione strutturata del personale scolastico e degli operatori sportivi.
"Si tratta di un percorso maturo, volto a garantire un’autentica inclusione scolastica e sportiva per i minori affetti da T1D, sollevando le famiglie dal peso di una gestione isolata di una patologia cronica e irreversibile”, scrive la Garante.
Puligheddu definisce l’approvazione di questa legge "un atto di civiltà", evidenziando come sia fondamentale non lasciare la Sardegna "inerte nella tutela del diritto alla salute dei suoi cittadini più giovani".