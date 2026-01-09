Una vera e propria emergenza sovraffollamento nel reparto Geriatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari è stata denunciata dal sindacato Nursing Up: "Nel reparto di Geriatria sono presenti 41 degenti ricoverati a fronte di 27 posti - sostiene la dirigente sindacale, Loredana Mulas - Tale sovraffollamento genera gravi criticità sulla sicurezza degli ambienti e ostacola le procedure di eventuale evacuazione degli ambienti in caso dì incendio", precisa.

"I professionisti sanitari infermieri e il personale di supporto oss presenti nei turni sono numericamente insufficienti a garantire la qualità dell'assistenza a un numero cosi elevato di pazienti - aggiunge - Inoltre tale situazione genera nel personale sanitario un aumento del livello di stress da lavoro, caratterizzato dall'ansia e dalla paura che possano verificarsi errori a danno della sicurezza e salute dei pazienti, dovuti alle inadeguatezze logistiche e assistenziali presenti".

Il Nursing Up si appella alla direzione dell'Aou: "Invitiamo la direzione aziendale a intervenire con urgenza; l'eventuale impossibilità di garantire una sorveglianza continuativa, una corretta somministrazione delle terapie o una presa in carico assistenziale adeguata, quando determinata da carenze organizzative, strutturali o di dotazione, non è imputabile al singolo infermiere, ma rientra nella responsabilità organizzativa dell'Azienda".