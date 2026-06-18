Una spirale di violenze domestiche e richieste estorsive che si trascinava da anni si è conclusa nella mattinata di martedì 16 giugno con un arresto dei Carabinieri di Sassari. Un uomo dovrà rispondere delle pesanti accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato a seguito di una drammatica richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Una pattuglia dell'Arma si è precipitata presso l'abitazione di un'anziana donna, la quale, visibilmente terrorizzata, ha raccontato che il figlio si era introdotto in casa senza il suo consenso. Sin dalle prime ore del mattino, l'uomo l'aveva presa di mira con pressanti e continue richieste di denaro, finalizzate all'acquisto di sostanze stupefacenti.

La situazione è degenerata rapidamente all'arrivo dei militari. Quando i Carabinieri gli hanno chiesto di esibire un documento di riconoscimento per l'identificazione, l'uomo ha reagito aggredendoli improvvisamente. Dopo averli spintonati con violenza, ha afferrato uno dei Carabinieri al collo, facendolo cadere rovinosamente al suolo. Nonostante i ripetuti tentativi di ricondurlo alla calma, l’uomo, in preda a un forte stato di agitazione, ha continuato a opporre una strenua resistenza, tentando persino di colpire la propria madre con dei calci. Solo il tempestivo e decisivo intervento dei militari ha evitato il peggio, permettendo di immobilizzarlo definitivamente.

I successivi e immediati accertamenti investigativi hanno portato alla luce un quadro desolante e radicato nel tempo. È emerso infatti che i comportamenti vessatori andavano avanti dal 2023. La madre era ormai da anni vittima di continue pretese di denaro o dell'uso forzato della propria auto. Di fronte ai frequenti rifiuti, il figlio avrebbe assunto puntualmente atteggiamenti feroci, arrivando in passato a malmenarla e a sottrarle i contanti con la forza. Una volta espletate le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l'arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, dove attenderà l'udienza di convalida.