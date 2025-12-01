Venerdì 5 dicembre, alle ore 15:45, la frazione di Berchiddeddu ospiterà un evento speciale all’insegna della solidarietà e della prevenzione sanitaria. Presso la Chiesa della Parrocchia dell’Immacolata Concezione, l’Avis Comunale di Olbia OdV inaugurerà infatti il nuovo mezzo destinato al trasporto del sangue, fondamentale per garantire rapidità e sicurezza nella raccolta e distribuzione a chi ne ha bisogno.

La cerimonia, presieduta da S.E. Mons. Corrado Melis, Vescovo della diocesi di Ozieri, sarà arricchita dall’installazione di un defibrillatore donato alla comunità di Berchiddeddu, un gesto concreto per aumentare la sicurezza locale.

Ad animare l’evento ci sarà la cantante Maria Giovana Cherchi, insieme ai Gruppi Folk di Berchiddeddu e Sa Castanza, rendendo la cerimonia un momento di festa e condivisione per l’intera comunità.

L’AVIS invita tutti i cittadini a partecipare e a confermare la propria presenza per condividere insieme questo importante momento di impegno civico.