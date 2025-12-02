La quarta edizione del progetto "Un Dono a chi Dona", organizzato dall'Avis Provinciale di Sassari insieme a Sardegna for You e con il supporto della Fondazione di Sardegna, sta andando avanti. Lanciata lo scorso giugno e in corso fino a febbraio 2026, l'iniziativa coinvolge le 36 Avis comunali della provincia, offrendo servizi di prevenzione alla comunità e ai donatori.In questa edizione, sono previsti oltre 2.500 screening sanitari gratuiti dedicati ai donatori di sangue. Visto il crescente interesse registrato nelle passate edizioni, il progetto è aperto anche a coloro che vogliono avvicinarsi alla donazione e a chiunque desideri sottoporsi a controlli preventivi, anche se non idonei alla donazione. In quest'ultimo caso, è possibile accedere a 2.700 screening pagando un contributo che varia da 20 a 38 euro, a seconda della tipologia di esame.Il 2025 si concluderà con due eventi previsti per il 20 dicembre a Santa Maria Coghinas, presso la Casa della Salute di viale Sardegna 71: uno screening tiroideo (al costo di 20 euro per i non donatori) e uno screening dermatologico con controllo dei nei (38 euro per i non donatori). Entrambi gli esami saranno gratuiti per i donatori Avis di Valledoria-Santa Maria Coghinas, ma con posti limitati.Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero 3517702262, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 10:00-13:00 e 15:30-18:00.La quarta edizione di "Un Dono a chi Dona" conferma l'impegno dell'Avis Provinciale di Sassari nel promuovere la prevenzione e la salute attraverso un'offerta diffusa, pianificata e sempre più coinvolgente.