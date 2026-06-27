Quello appena cominciato sarà un fine settimana di tempo stabile su tutta la Sardegna, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso e solo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne, seguiti da schiarite serali. Le previsioni ARPAS che le temperature resteranno su valori elevati, con venti deboli a regime di brezza e mari generalmente calmi o poco mossi.

Il quadro si inserisce in una fase più ampia dominata da una forte ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Europa, con valori termici sopra la media stagionale e condizioni di afa diffuse. Anche in Italia si segnala un’intensa fase anticiclonica, con bollino rosso in numerose città (fino a 18 secondo i bollettini più aggiornati), indice di condizioni di rischio elevato per la popolazione più fragile.

In sintesi, la Sardegna resta ai margini delle eventuali instabilità, ma pienamente dentro un contesto di caldo intenso e persistente, con temperature elevate soprattutto nei prossimi giorni e solo un lieve calo atteso nella parte finale della tendenza.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per sabato 27 giugno 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne seguiti da ampie schiarite serali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per domenica 28 giugno 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne seguiti da ampie schiarite serali.

Temperature: generalmente stazionarie.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso con velature associate al passaggio di nuvolosità alta attese nella giornata di martedì. Nella giornata di lunedì, le temperature non subiranno variazioni significative con i valori massimi che si manterranno elevati, localmente molto elevati. Un lieve calo delle temperature minime e massime è atteso per martedì. I venti soffieranno deboli a regime di brezza con moderati rinforzi dai quadranti occidentali nelle Bocche di Bonifacio e lungo le coste del Sulcis. I mari saranno calmi o poco mossi; localmente mossi nelle Bocche di Bonifacio e lungo le coste occidentali a partire dal pomeriggio di lunedì.