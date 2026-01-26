Durante la notte scorsa, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato un operaio di 39 anni, residente a San Gavino Monreale e già noto alle autorità, per guida in stato di ebbrezza e per non aver rispettato un ordine di fermarsi emesso dalle forze dell'ordine.



L'episodio è avvenuto in via Carlo Felice, dove i militari, impegnati in un controllo del traffico stradale, hanno osservato una Volkswagen Golf compiere una manovra pericolosa. Nonostante l'intimazione dei Carabinieri di fermarsi per i controlli, il conducente ha deciso di ignorare l'ordine, accelerando e tentando di fuggire per le strade del centro abitato.



La fuga dell'automobilista è stata breve: la prontezza e la professionalità della pattuglia hanno permesso di bloccare il veicolo nella vicina via Rinascita. Dopo aver messo in sicurezza l'uomo, i Carabinieri lo hanno sottoposto all'alcoltest, confermando la sua alterazione dovuta all'alcol. La patente di guida è stata ritirata immediatamente e l'auto è stata sequestrata amministrativamente. Le autorità giudiziarie e amministrative sono state informate dell'accaduto per le relative azioni.



