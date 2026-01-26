Furto al cinema di Iglesias dove qualche giorno fa, alcune persone mascherate e con guanti sono entrate rubando una cassaforte contenente l'intero incasso e un apparecchio per cambiare le monete.

Dopo un'accurata indagine, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno denunciato una coppia del posto per ricettazione in concorso. Si tratta di un 47enne disoccupato e una 37enne casalinga, entrambi già noti alle forze dell'ordine.



L'inchiesta era partita da una segnalazione ricevuta al numero unico di emergenza 112 riguardante il furto, e il successo dell'operazione è stato frutto dell'applicazione delle tecniche investigative tradizionali: la conoscenza approfondita del territorio e la sorveglianza dei movimenti dei soggetti coinvolti hanno permesso ai militari di individuare l'abitazione dei sospettati. La perquisizione domiciliare ha confermato le ipotesi iniziali, portando al ritrovamento della maggior parte della refurtiva e di strumenti collegati allo scasso.



Nella perquisizione sono stati recuperati la cassaforte, l'apparecchio per cambiare le monete e una somma di denaro contante pari a 1.650 euro in banconote e 113 euro in monete. Inoltre, sono stati sequestrati uno smeriglio e un palanchino artigianale ritenuti strumenti usati per compiere il furto. Il materiale sequestrato sarà sottoposto a ulteriori accertamenti, mentre il denaro sarà depositato presso il Fondo Unico di Giustizia in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.



