Durante un'indagine, un'auto Fiat Punto, priva di targhe e motore, e parzialmente smontata per il recupero di pezzi di ricambio, è stata trovata, dai Carabinieri di Quartu Sant'Elena nel cortile della casa di un uomo di 47 anni residente a Selargius, già noto alle autorità, che è stato così denunciato per ricettazione.

Dopo ulteriori verifiche sul numero di telaio, è emerso che l'auto era stata rubata lo scorso agosto.

Questa azione rientra nelle attività costanti dei Carabinieri contro i reati patrimoniali e per il controllo del territorio, con l'obiettivo di contrastare il mercato illegale di veicoli rubati e garantire la sicurezza delle comunità locali.