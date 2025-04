Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta valido fino alle 17:59 del 17 aprile 2025.

Previste piogge diffuse, prevalentemente stratiformi, con cumulati generalmente moderati o localmente elevati, fino a molto elevati sui settori centro-settentrionali dell’Isola, come riportato nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le allerte sono così suddivise:

- Codice GIALLO (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura;

- Codice ARANCIO (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice GIALLO per rischio idraulico nelle zone di Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Avvertenze per la popolazione:

Si raccomanda la massima prudenza. "In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni.

È vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi che in auto, sostare in prossimità di ponti, argini o sottopassi".