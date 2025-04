Dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere scivolato sull'asfalto, un ragazzo di 20 anni è stato trasportato d'urgenza al Brotzu di Cagliari con codice rosso a causa delle ferite riportate. L'incidente stradale è avvenuto ieri notte lungo la statale 130 a Elmas.

Le circostanze che hanno portato al sinistro non sono ancora chiare, ma alcuni automobilisti presenti sulla strada avrebbero prontamente fatto scattare l'allarme.

Il personale medico del 118 è intervenuto sul posto per soccorrere il giovane e lo ha trasportato in ospedale con priorità, sebbene fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.