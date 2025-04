Il cuore di Asia Loddo ha smesso di battere troppo presto, a soli 16 anni. Oggi, mercoledì 16 aprile, la comunità si stringe attorno al dolore della famiglia per darle l’ultimo saluto. I funerali si terranno alle ore 15 nella chiesa di Sant’Antonio, a Quartu Sant’Elena, dove parenti, amici e conoscenti si riuniranno per accompagnarla nel suo ultimo viaggio.

La giovane Asia, coinvolta in un tragico incidente stradale mercoledì scorso, mentre viaggiava in scooter con un’amica lungo viale Marconi tra Cagliari e Quartu, era rimasta gravemente ferita dopo aver perso conoscenza nell’impatto. Ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, non si è mai più ripresa. Dopo giorni di coma, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La famiglia ha acconsentito al prelievo degli organi, un gesto di grande altruismo in un momento di immenso dolore.

Il dolore della madre, Tamara Casti, è racchiuso in un messaggio pubblicato sui social: “Ancora non ho realizzato cosa sta accadendo, mi sembra di vivere un incubo. Un pezzo del mio cuore è volato via con te, angelo mio. È un dolore che non si può spiegare e che non riuscirò mai a superare. Volevo dire grazie alle persone che mi stanno affianco e a chi con un messaggio mi sta comunque vicino, grazie per il supporto e per il sostegno che mi state dando per dare l’ultimo saluto alla mia bambina”.

Un saluto che non si concluderà tra le mura della chiesa. Alle 20, da via Brigata Sassari, partirà una fiaccolata per ricordare Asia, organizzata dagli amici che con lei hanno condiviso sorrisi, sogni e adolescenza. Il corteo attraverserà la città fino a raggiungere il mare, alla Marinella del Poetto. Ognuno porterà con sé una candela accesa, simbolo della luce che Asia ha rappresentato per tanti, della vita che brucia in fretta ma lascia un segno profondo.

Asia Loddo lascia un vuoto enorme. Ma anche un’onda di amore e di affetto che, oggi più che mai, unisce un’intera comunità nel suo nome.