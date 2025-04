L'arresto di un 23enne di Orosei, accusato di una rapina armata in un supermercato a La Caletta il 20 febbraio del 2024, ha portato a ulteriori approfondimenti che lo collegano ad altre attività criminali gravi insieme a un presunto complice, suo coetaneo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno notificato ieri, un avviso di conclusione delle indagini preliminari ai due giovani, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro a seguito di un'approfondita indagine condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Siniscola.

Gli elementi indiziari suggeriscono che i due potrebbero essere coinvolti in ulteriori azioni criminali. Il 9 gennaio 2024, i due si sarebbero introdotti in un’abitazione dopo aver danneggiato la porta, in via Brefotrofio di Orosei, si sarebbero impossessati di due fucili semiautomatici cal 12, regolarmente detenuti, e, una volta alterato le matricole, li avrebbero portati e detenuti nascosti in una località isolata fuori in una zona di campagna a Orosei.

Il 10 febbraio 2024, con un passamontagna e rmati di pistola, avrebbero rapinato un mini market di Orosei e, colpitone il proprietario al capo con l’arma e rovesciato alcune casse di generi alimentari, poi si sarebbero impossessati di 500 euro contanti, prima di fuggire. Le indagini hanno consentito il rinvenimento delle armi rubate.

Il processo penale contro gli indagati è ancora in corso nella fase delle indagini preliminari e verrà valutata la loro responsabilità effettiva durante il successivo processo, con la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi e prove a loro favore.