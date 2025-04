Dovrà scontare una pena di 11 mesi e 27 giorni di reclusione dopo una condanna definitiva per stalking. Gli atti persecutori sarebbero stati commessi in modo continuato tra gennaio 2020 e novembre 2022, da un uomo slovacco di 46 anni, residente a Guspini e senza lavoro, arrestato oggi, mercoledì 16 aprile, dai Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale, in ottemperanza a un mandato di custodia emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

I militari hanno individuato l'uomo presso la sua abitazione e, dopo aver completato le procedure necessarie, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Uta su ordinanza dell'Autorità Giudiziaria. Tutto il processo è stato supervisionato dalla Stazione di San Gavino Monreale, che ha tempestivamente informato la Procura.