Giornata impegnativa per l’apparato regionale antincendio: nella giornata odierna si sono registrati 18 incendi su tutto il territorio della Sardegna, tre dei quali hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo rogo si è sviluppato nel territorio di Orroli, in località Rio Ortu. Le fiamme, che hanno interessato diversi ettari di pascoli alberati, sono state contrastate dal personale della Stazione forestale di Escalaplano, supportato dall’elicottero del CFVA di Villasalto, dalle squadre dell’Agenzia Forestas Escalaplano-Unghecuaddus e dalla squadra comunale di Orroli. Le operazioni di volo si sono concluse intorno alle 15:20.

Nel pomeriggio, un secondo vasto incendio è divampato in agro di Jerzu, in località Genna ’e Cresia. L’intervento è stato diretto dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Jerzu e Osini, con l’impiego di tre elicotteri provenienti dalle basi di San Cosimo, Villasalto e Fenosu (Super Puma). In campo anche il GAUF CFVA di Lanusei, i Vigili del fuoco di Lanusei e le squadre Forestas di Jerzu-S’Omu e S’Orcu e Cardedu-Piccioi. Le fiamme hanno consumato pascoli e macchia mediterranea, e le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 18:00.

Ancora in corso, invece, le operazioni per il terzo incendio scoppiato in agro di Furtei, in località Zinnigas. A coordinare le attività, la Stazione forestale di Sanluri, con il supporto aereo degli elicotteri delle basi CFVA di Pula, Villasalto, Farcana e del Super Puma di Alà dei Sardi, oltre al GAUF CFVA di Cagliari. A terra stanno operando le squadre dei Barracelli di Furtei e Sanluri, i Vigili del fuoco di Sanluri e Mandas, una squadra Forestas di Villacidro-Centro Urbano e i volontari Prociv di Villamar.

Nella foto in basso: incendio Furtei

Nella foto in basso: incendio a Jerzu