Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico dovuto a temporali, valido dalle 21 di oggi, venerdì 10 ottobre, fino alle 17:59 di sabato 11 ottobre, sull’area di allerta Flumendosa-Flumineddu, nel sud-est della Sardegna.
L’avviso, pubblicato sul portale della Regione Sardegna, raccomanda alla popolazione di adottare la massima prudenza e di seguire le indicazioni delle autorità locali. In caso di fenomeni temporaleschi, si consiglia di restare nelle proprie abitazioni, evitare i piani seminterrati o al piano terra e, se necessario, spostarsi ai piani superiori.
Si raccomanda inoltre di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi urgenti, di non attraversare torrenti o sottopassi, e di non sostare in prossimità di ponti, argini o corsi d’acqua, poiché anche piogge di breve durata possono provocare improvvisi innalzamenti dei livelli idrici.
Il Centro Funzionale invita i cittadini a mantenersi costantemente informati sull’evoluzione dei fenomeni e sulle misure di sicurezza da adottare, consultando gli aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale della Protezione Civile regionale: www.sardegnaambiente.it .