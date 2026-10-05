Si conclude con 396 infermieri idonei nelle graduatorie delle sei aziende coinvolte il concorso pubblico unificato gestito da Ares Sardegna per le assunzioni a tempo indeterminato nel Servizio sanitario regionale. La procedura, bandita il 7 maggio, prevedeva inizialmente 90 posti: 40 all'Arnas Brotzu e 10 ciascuno alle Asl Sulcis, Nuoro, Oristano, Ogliastra e Gallura.

Le graduatorie ampliano però significativamente la platea dei professionisti disponibili: sono 121 gli idonei per il Brotzu, 15 per il Sulcis, 81 per Nuoro, 81 per Oristano, 41 per l'Ogliastra e 57 per la Gallura.

In particolare, il Brotzu ha chiesto ad Ares di procedere allo scorrimento dell'intera graduatoria e all'assunzione di tutti i 121 infermieri idonei. Le chiamate partiranno nei prossimi giorni e i nuovi professionisti saranno destinati ai diversi reparti e servizi dell'Arnas.

«L'esito di questo concorso ci consegna un risultato importante che va oltre le 90 posizioni inizialmente previste», dichiara la presidente della Regione e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde. «Le graduatorie mettono oggi a disposizione delle aziende 396 professionisti idonei e il Brotzu ha già scelto di utilizzare questa opportunità fino in fondo, passando dalle 40 assunzioni previste inizialmente alla richiesta di ingresso di tutti i 121 infermieri presenti nella propria graduatoria».

«È esattamente la direzione nella quale vogliamo andare - prosegue la presidente -: utilizzare rapidamente tutte le possibilità già disponibili e, contemporaneamente, aumentare in maniera strutturale il numero dei professionisti del Servizio sanitario regionale».