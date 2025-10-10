Alcuni droni da combattimento saranno prodotti in Sardegna, annuncia la Rheinmetall sul proprio sito. L’azienda tedesca, che controlla la Rwm presente con due stabilimenti nel Sulcis, ha già completato lavori di ampliamento sul sito dove oggi operano 350 lavoratori e dove è previsto l’ingresso di altri 250 dipendenti. Sui lavori la Regione ha disposto un supplemento di istruttoria sul processo di valutazione di impatto ambientale.

"Pochi mesi fa, Rheinmetall ha completato un moderno impianto di produzione per l'assemblaggio, il collaudo, la produzione di testate e l'integrazione delle munizioni Loitering (LM) - si legge in una nota dell'azienda tedesca rilasciata l'8 ottobre - Nel frattempo la produzione in serie procede a pieno ritmo. La struttura è gestita dalla controllata italiana Rwm Italia nelle sedi di Musei e Domusnovas in Sardegna. Rheinmetall sta collaborando con il produttore UVision Air Ltd su questo progetto. Parte della linea produttiva è situata presso lo stabilimento Rheinmetall di Musei, dove vengono assemblati e testati i componenti inerti ed elettronici. Le testate vengono prodotte e integrate nelle munizioni nello stabilimento Rheinmetall di Domusnovas".

L'azienda precisa che la gamma include il Hero 30, il Hero 120 e il Hero 400 e che "L'attuale portafoglio ordini ammonta a oltre 200 milioni di euro per vari tipi di Hero LM da consegnare a otto diversi paesi Nato e non Nato in Europa - conclude la nota - Inoltre, Rheinmetall ha nel suo portafoglio anche droni e munizioni vaganti. Questi includono il drone da ricognizione Luna NG. Con i suoi sistemi aerei senza equipaggio, prodotti tra l'altro a Penzberg, Rheinmetall ha generato un fatturato di circa 120 milioni di euro nel 2024. Rheinmetall collabora anche con altre aziende rinomate in questo settore di business, come Lockheed Martin e Anduril".