Si è chiusa con un bilancio più che positivo l’edizione 2025 de “I giorni del Mandrolisai”, manifestazione promossa dal Comune di Atzara e dal Centro Commerciale Naturale, con il sostegno della Soc. Coop BFlat, Coldiretti Nuoro e Ogliastra, delle aziende locali e delle associazioni del territorio. Una tre giorni intensa e partecipata, che ha saputo coniugare cultura, musica, promozione dei prodotti tipici e socialità, offrendo al tempo stesso una vetrina d’eccezione per le eccellenze del Mandrolisai.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il sindaco di Atzara, Alessandro Corona, che ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’evento: “Il successo di questa manifestazione – ha dichiarato – risiede nella straordinaria capacità delle aziende di Atzara e del Mandrolisai di proporre prodotti di qualità, apprezzati ben oltre i confini locali. Ma a fare la differenza è anche l’accoglienza della nostra comunità, sempre pronta a sostenere progetti di sviluppo condivisi”.

Obiettivo dichiarato della manifestazione era far conoscere il territorio e rafforzare il tessuto sociale ed economico attraverso la valorizzazione delle risorse locali: dai vini alle strutture ricettive, dalla cultura al patrimonio umano. E la risposta del pubblico è andata oltre le aspettative, con una partecipazione importante che ha coinvolto non solo cittadini del posto, ma numerosi visitatori da tutta la Sardegna e non solo.

Il 20 giugno, in occasione dell’inaugurazione della rinnovata Piazza San Giorgio, è andato in scena il concerto del cantautore Fabio Concato, accompagnato dai vini di 22 aziende vitivinicole del percorso “Longevitas Mandrolisai”. Un evento emozionante, capace di unire musica d’autore e promozione enologica in una cornice di grande suggestione.

Sabato 22 giugno, è stata invece la volta de “La Notte romantica dei borghi più belli d’Italia”, con il centro storico trasformato in un teatro a cielo aperto: 30 artisti di strada, spettacoli per tutte le età, vino, cibo di qualità e una grande voglia di stare insieme hanno animato le vie del paese, regalando a migliaia di persone una serata indimenticabile.

A chiudere il ciclo di appuntamenti, ieri, domenica 23 giugno, è stata la presentazione al Museo MAMA del volume “Il pittore Antonio Ortiz Echagüe e la Sardegna”, a cura della storica dell’arte Montserrat Fornells, cittadina onoraria di Atzara ed esperta internazionale di pittura e della corrente costumbrista. L'opera, edita dalla casa editrice Domos de Janas, è stata finanziata con il contributo della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, attraverso il fondo annuale di sviluppo locale che viene destinato ai Comuni aderenti per iniziative di sviluppo e crescita territoriale. Il volume pubblicato dal Comune di Atzara è un'opera straordinaria, di valore internazionale, capace di unire, idealmente, popoli e luoghi diversi, in passato uniti da figure importanti come quella dell'artista Ortiz Echague.

“I giorni del Mandrolisai” confermano dunque la loro centralità nel panorama degli eventi del centro Sardegna, dimostrando come anche nei territori rurali sia possibile costruire manifestazioni di qualità, in grado di generare movimento, visibilità e sviluppo per le attività locali, dai bed & breakfast agli agriturismo, dai produttori alle realtà associative. Un appuntamento ormai irrinunciabile per chi crede nel potere della cultura come leva di coesione e crescita territoriale.