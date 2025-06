Sarà un’estate rovente e il protagonista di questa nuova ondata è Pluto, l’anticiclone infernale che – come un guardiano dantesco – arriva deciso a colpire con caldo estremo e afa opprimente. “Ci aspetta una settimana calda, molto calda!”, avverte Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it. Le temperature saranno ovunque sopra la media, con punte diffuse tra i 33 e i 36°C. E se tra giovedì e venerdì è previsto un break temporalesco al Nord, “nel weekend potrebbe arrivare una fiammata africana ancora più forte”.

Sarà un caldo torrido o afoso? “Il caldo afoso è umido, quello torrido è secco. In questo caso, sarà decisamente pesante per via dell’elevato tasso di umidità, nonostante le temperature elevate. Lo sentiremo soprattutto di notte”.

Intanto l’anticiclone delle Azzorre sembra sparito. Colpa della bassa pressione persistente a ovest del Portogallo, che impedisce il suo avanzamento verso l’Europa. “L’area settentrionale dell’Africa si sta scaldando sempre più, e questo favorisce la risalita di aria bollente verso il Mediterraneo”, spiega Sanò.

Uno scenario che racconta il “nuovo clima”, fatto di estremi. “In passato eravamo abituati a condizioni meteorologiche più ‘equilibrate’. Ora passiamo da 40°C a supercelle temporalesche, come fossimo nelle pianure americane. E questo vale per tutta Europa”.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 23 giugno 2025 - fonte Arpas

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani sui settori interni dove non è escluso qualche locale debole rovescio.

Temperature: stazionarie o in lieve locale aumento sulle zone interne.

Venti: in prevalenza deboli a regime di brezza, con locali rinforzi pomeridiani dai quadranti occidentali.

Mari: calmi o poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 24 giugno 2025 - fonte Arpas

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno ancora in aumento specie ad ovest. I venti soffieranno deboli a regime di brezza. I mari saranno generalmente calmi o poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

