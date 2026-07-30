Aveva ingerito 20 ovuli contenenti eroina nel tentativo di eludere i controlli, ma è stato scoperto e arrestato dai militari della Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres durante le verifiche allo sbarco della motonave proveniente da Genova.

L’operazione è stata condotta nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari in concomitanza con l’avvio della stagione estiva e finalizzata al contrasto dei traffici illeciti.

Durante lo sbarco di veicoli e passeggeri, i finanzieri hanno effettuato controlli approfonditi nei confronti delle persone trasportate a bordo della navetta diretta alla vicina stazione marittima. Gli accertamenti sui titoli di viaggio, uniti alle risposte giudicate incerte ed evasive fornite dal passeggero, hanno insospettito i militari e l’unità cinofila impiegata sul posto. Gli elementi raccolti, secondo quanto riferito dalla Guardia di finanza, erano compatibili con il profilo dei cosiddetti “ovulatori”, corrieri della droga che trasportano stupefacenti ingerendo involucri contenenti la sostanza.

I successivi esami radiologici eseguiti al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari hanno confermato la presenza di 20 ovuli nello stomaco dell’uomo. Le analisi hanno poi accertato che contenevano eroina per un peso complessivo di 239 grammi.

Secondo le stime degli investigatori, dalla sostanza sequestrata si sarebbero potute ricavare quasi 2.400 dosi, con un valore sul mercato illecito superiore ai 70mila euro.

La droga è stata sequestrata, mentre il presunto corriere è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Sassari è stato immediatamente trasferito nella casa circondariale di Bancali.