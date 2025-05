Dal 5 all’8 maggio il Consorzio del Pecorino Romano Dop sarà tra i protagonisti di TuttoFood 2025, tra le più importanti fiere internazionali del settore agroalimentare, in programma alla Fieramilano di Rho. Oltre 3.000 espositori e circa 90.000 visitatori attesi, tra cui 3.000 top buyer da tutto il mondo: un palcoscenico ideale per far conoscere l’eccellenza casearia sarda.

Nel Padiglione 1, stand R01, il Consorzio accoglierà i visitatori con degustazioni guidate, racconti e showcooking a cura dello chef Matteo Barbarossa. “Siamo orgogliosi di presentare ancora una volta il nostro formaggio a TuttoFood – afferma il presidente Gianni Maoddi – perché rappresenta la nostra cultura, la nostra storia e il nostro futuro: la sua autenticità e versatilità lo rendono sempre più amato in tutto il mondo”. La fiera sarà anche un primo banco di prova con gli importatori statunitensi, per valutare gli effetti dei dazi sul mercato USA: “Sarà il primo test per capire l’impatto dei dazi di Trump”.

Il direttore Riccardo Pastore aggiunge: “La nostra partecipazione sarà un’occasione preziosa per incontrare buyer, operatori e professionisti del settore food. Sarà fondamentale per rafforzare le esportazioni e promuovere il Pecorino Romano Dop come ambasciatore dell’eccellenza agroalimentare europea”.