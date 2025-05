Nel pomeriggio di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Olbia, è stato condotto un servizio straordinario mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha visto la partecipazione della Squadra Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, della Polizia Giudiziaria, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e di numerose pattuglie della Polizia Locale.

“L’attività è stata organizzata per contrastare la consistente presenza di stranieri dediti alla commissione di reati, spesso causa di disagi per i residenti”, fanno sapere dalla Questura. Durante i controlli sono state identificate oltre 50 persone, tra cui 16 con precedenti di polizia e diverse, risultate irregolari sul territorio nazionale, sono state condotte presso gli uffici di polizia per l’avvio delle pratiche previste dalla normativa sull’immigrazione.

Sono state inoltre effettuate perquisizioni personali, che hanno portato al sequestro di cocaina e marijuana. “Le persone trovate in possesso della droga sono state deferite alla competente Autorità”, precisano le forze dell’ordine. Una persona è stata denunciata per violazioni in materia di immigrazione e due sono state segnalate amministrativamente. Verifiche anche in alcuni locali della zona.