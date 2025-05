Il Cagliari dopo la vittoria di Verona ritorna sulla terra e viene sconfitto 1-2 all'Unipol Domus contro l'Udinese. La decide nella ripresa un gol di Kristensen, dopo che il primo tempo era finito in parità per effetto dei gol di Zarraga e Zortea.

Non è piaciuto oggi il Cagliari anche come atteggiamento, visto che sembravano più i friulani ad avere le motivazioni necessarie per vincere la partita. Troppi errori, anche di scelte: in ombra Piccoli, confusionario Luvumbo, distratto Luperto e nemmeno i cambi hanno dato la scossa giusta.

Dispiace anche per il numeroso pubblico accorso sulle Tribune della Domus, speranzoso di festeggiare la salvezza che ora inevitabilmente dovrà essere rinviata anche aspettando il risultato dell'Empoli e del Lecce stesso. Appuntamento per sabato prossimo alle 15 per la trasferta di Como.