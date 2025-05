Ripartono mercoledì 7 maggio gli interventi di ammodernamento nella galleria “Arexini”, lungo la strada statale 125 Var “Orientale Sarda”, nel territorio comunale di Muravera. I lavori, sospesi temporaneamente dal 17 aprile per agevolare la circolazione durante il periodo festivo, entrano ora nella fase conclusiva. Per consentire le lavorazioni in sicurezza, sarà necessario chiudere al traffico entrambi i sensi di marcia: il flusso veicolare verrà deviato sulla viabilità secondaria.

Il traffico diretto a Tortolì sarà deviato sulla ex statale 125 all’altezza del km 39,300, in direzione dell’abitato di Muravera, per poi proseguire lungo la circonvallazione (via Sarrabus), sulla viabilità comunale e rientrare sulla statale allo svincolo del km 47. In direzione Cagliari, la deviazione sarà al contrario: dal km 47 verso Muravera, lungo la ex statale e poi sulla viabilità comunale fino al rientro sulla 125 Var al km 39,300. Sarà garantito l’accesso al distributore di carburante situato al km 41,650.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 12 milioni di euro, prevede “la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a Led, l’installazione di dispositivi luminosi di sicurezza, impianti antincendio e di ventilazione”, fanno sapere da Anas. La conclusione dei lavori e la riapertura della galleria al traffico sono previste entro il 30 maggio.