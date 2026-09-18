Un nuovo caso di Febbre del Nilo è stato diagnosticato in provincia di Oristano. Si tratta di un'ultrasessantenne che si trova ora sotto osservazione all'ospedale San Martino.

Come di consueto, sono già scattate le misure del caso: il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della Asl 5 ha avviato l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono la disinfestazione dell'area di residenza del soggetto che ha contratto il virus da parte delle autorità competenti.

Sale così a 28 il numero delle positività al West Nile virus finora registrate sul territorio oristanese nel 2026, mentre sono quattro le persone decedute.