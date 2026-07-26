Giorgia Meloni presidente della Repubblica? “Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima, il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Augusto Minzolini nella rassegna 'L'estate del Principe" in corso a Viareggio.

Secondo La Russa se un giorno Meloni diventasse Capo dello Stato “sarebbe una grande fortuna per l'Italia, dopo Mattarella”.

“Per me – ha aggiunto – sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita. Non credo voglia farlo adesso ma non c'è nessuna ragione che possa suonare come allarme”.