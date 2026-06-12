Una situazione di emergenza complessa, con ostaggi, colpi d’arma da fuoco e l’intervento coordinato delle forze specializzate. È questo lo scenario simulato nella serata dell’11 giugno al Centro commerciale Porta Nuova di Oristano, nell’ambito dell’esercitazione “Porta Nuova 2026”, promossa dal Comando provinciale dei Carabinieri.

L’attività ha coinvolto tutte le articolazioni territoriali dell’Arma presenti in provincia, comprese le pattuglie delle Stazioni e delle Sezioni Radiomobili, insieme ai reparti specialistici impiegati nelle situazioni ad alto rischio. Tra questi le Aliquote di Primo Intervento dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta, le Squadre Operative di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna” e le Unità Operative di Primo Intervento della Polizia di Stato. Presenti come osservatori anche i rappresentanti delle istituzioni e delle altre forze di polizia provinciali.

La simulazione è partita dall’ingresso di un uomo armato in un negozio del centro commerciale con l’intenzione di aggredire una dipendente. Il tentativo di fermarlo da parte di una guardia giurata ha dato origine a una colluttazione sfociata in una sparatoria, al termine della quale entrambi sono rimasti feriti. L’aggressore si è quindi barricato nella struttura prendendo una persona in ostaggio.

Dopo l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112, le prime pattuglie intervenute hanno messo in sicurezza l’area e contenuto la minaccia, in attesa dei reparti specializzati. Nelle fasi successive sono entrati in azione anche unità cinofile, artificieri antisabotaggio e negoziatori, consentendo l’evacuazione dei civili, l’arresto del responsabile e la bonifica di un veicolo sospetto.

L’iniziativa ha permesso di verificare sul campo procedure operative, coordinamento tra i diversi reparti e rapidità di intervento. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Oristano, colonnello Steven Chenet, ha ringraziato la direzione del centro commerciale Porta Nuova e tutti gli enti coinvolti per la collaborazione fornita nella riuscita dell’esercitazione.